Entender los términos financieros no siempre es sencillo, y el mundo de las inversiones puede resultar aún más complejo. Por ello, Prima AFP explica de forma clara qué es el valor cuota y por qué es fundamental para conocer cómo crece el ahorro previsional, a través de su iniciativa de educación financiera “Te paso el Dato”.

El valor cuota es la unidad de medida que representa el valor de una fracción del patrimonio de un fondo de inversión, como los fondos de pensiones o los fondos mutuos. Cada vez que una persona realiza un aporte, en realidad está comprando “cuotas” del fondo.

Este valor se calcula diariamente, en función del rendimiento de las inversiones que conforman el fondo:

Si las inversiones tienen buenos resultados, el valor cuota sube .

. Si los mercados bajan, el valor cuota disminuye.

Un ejemplo práctico

Imaginemos que en enero de 2020 realizaste un aporte de S/100 a tu fondo de pensiones. Ese día, el valor cuota era de S/10, por lo que tu aporte te permitió comprar 10 cuotas (S/100 ÷ S/10).

Con el paso del tiempo, las inversiones del fondo generaron rentabilidad y, seis años después, el valor cuota sube a S/14. En ese escenario, tus mismas 10 cuotas ahora valen S/140.

Esto significa que tu dinero creció S/40, como resultado del rendimiento obtenido por las inversiones del fondo.

¿Qué se debe tomar en cuenta?

El valor cuota varía según el tipo de fondo, ya que cada uno presenta distintos niveles de riesgo y rentabilidad. Por ello, dos personas que aportan el mismo monto, pero están en fondos diferentes, pueden experimentar comportamientos distintos en el valor de sus cuotas.

Un punto clave es que mientras mayores sean los aportes, más cuotas se pueden adquirir y, en consecuencia, mayores oportunidades existen de generar rentabilidad positiva en el largo plazo.

¿Por qué es importante el valor cuota?

El valor cuota es el indicador más claro del desempeño real de las inversiones previsionales, ya que permite conocer:

Cómo ha evolucionado el fondo en el tiempo.

Qué rentabilidad se está obteniendo.

Cómo influyen los movimientos del mercado en el ahorro previsional.

Si bien en periodos de crisis el valor cuota puede disminuir, su comportamiento histórico muestra que en el largo plazo la tendencia es al alza.

Desde Prima AFP señalan que el objetivo es que el valor de las cuotas crezca de manera sostenida en el tiempo, gestionando los aportes con responsabilidad y estrategia, con miras a construir una mejor pensión para el futuro de sus afiliados.