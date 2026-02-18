Aunque términos como acciones y bonos son conocidos, no siempre resulta sencillo comprender otras opciones de inversión que forman parte de una estrategia financiera.

En una nueva entrega de su iniciativa de educación financiera “Te Paso el Dato”, Prima AFP explicó qué son los activos alternativos y por qué cumplen un rol clave en los portafolios de largo plazo.

Para entenderlo, la administradora plantea una analogía: si las inversiones tradicionales son avenidas principales —conocidas y eficientes—, los activos alternativos serían rutas complementarias que permiten avanzar cuando el tráfico aumenta o las condiciones cambian.

¿Qué son los activos alternativos?

En términos simples, los activos alternativos son inversiones que no forman parte de las categorías tradicionales como acciones o bonos.

Entre ellos se encuentran:

Bienes raíces

Infraestructura

Fondos de capital privado

Deuda privada

Proyectos vinculados a energía y tecnología

Estas alternativas permiten diversificar la cartera y buscar nuevas fuentes de crecimiento, especialmente en horizontes de largo plazo.

El rol en la diversificación de las carteras

Según el equipo de inversiones de Prima AFP, este tipo de activos no se comporta igual que los mercados tradicionales, lo que aporta equilibrio a la estrategia general.

“Al combinar distintos tipos de inversión, se logra una cartera más equilibrada y con oportunidades de crecimiento en diferentes escenarios”, señaló Ana Lucía Rondón, asociada de inversiones de Prima AFP.

La especialista explicó que, en un fondo de pensiones, una parte de los recursos se invierte en activos alternativos como parte de una estrategia de largo plazo. Estos pueden contribuir al crecimiento del fondo incluso en periodos de mayor volatilidad en otros mercados, debido a que responden a dinámicas distintas.