Cada cinco años, el panorama electoral genera un clima de incertidumbre en los mercados, y este año se ha acentuado a estar frente a dos planes de gobierno diametralmente opuestos. Muchos inversionistas tratan de proteger sus capitales, mientras que las personas que tienen ahorros buscan protegerlos al máximo. Existen una serie de opciones y una de ellas es invertir en una divisa distinta al sol. Como ejemplos están el dólar, que siempre sirve como refugio, y las criptomonedas, que están en pleno auge. ¿Cuál es más rentable y confiable?

Merbin Rangel, CEO de Banexcoin, comentó que el año pasado por la pandemia, la mayoría de los gobiernos emitieron dinero inorgánico, como en Estados Unidos donde se emitió una gran cantidad de dólares, lo que automáticamente se traduce en inflación.

“El año pasado se emitió el 30% de todo lo que Estados Unidos había emitido en 200 años de historia que tiene el dólar. Si lo mides de esa forma, es alarmante. El Banco Europeo también hizo una emisión importante de 22 mil millones de euros, así como otros países. Y este año lo que hay es un exceso de liquidez en los mercados”, sostuvo.

Mientras que en el mismo periodo de pandemia, según refirió Rangel, el bitcoin demostró con una subida de US$ 6 mil a US$ 60 mil, que era uno de los vehículos de reserva de valor que más adoptó la gente con toda esta emisión de dinero, y estima que la tendencia va a seguir así hasta que termine el año. El directivo prevé, siendo conservador, que a finales de año la criptomoneda podría llegar a costar entre US$ 80 mil y US$ 100 mil.

En resumen, le parece que el bitcoin es una inversión bastante segura, porque el precio permanece estable entre US$ 50 mil y US$ 60 mil. “Sin embargo, nunca doy un consejo de inversión, simplemente pido que las personas se documenten, investiguen, que sepan qué es el bitcoin y para qué ha sido usado a lo largo del tiempo. Si entiendes cómo funciona, no hay forma que no compres”.

Para Rangel, el bitcoin es un mecanismo de especulación porque, por ejemplo, hace un par de semanas estaba en US$ 63 mil, y el fin de semana bajó a US$ 49 mil, para hoy estabilizarse en US$ 55 mil. El precio fluctúa en cantidades significativas y lo hace un activo de riesgo medio, pero altamente especulativo. Lo ve más como una reserva en valor, con la ventaja que lo puedes mover libremente, sin necesidad de depender de una institución financiera.

“Si tienes dinero, te vale más tenerlo en bitcoins que en dólares, ya que el sol se devalúa a razón del dólar, y el dólar se devalúa a razón del bitcoin. Es decir, mientras el bitcoin sube, el dólar va perdiendo valor, es una cadena. Si ahorras en una moneda fuerte como el bitcoin tienes más posibilidades de resguardar el valor de tu dinero”, resaltó el CEO.

¿Es una buena idea comprar ahora y venderlo en diciembre? ¿O el bitcoin es una inversión a largo plazo? El especialista explicó que más allá que de aquí a diciembre puedas duplicar la inversión, es mucho más seguro mantenerte en bitcoin. A menos que necesites gastar, puedes hacerlo. “De hecho, es el principal objetivo de Banexcoin es hacer fácil la entrada y la salida”.

El vocero finalizó puntualizando que el bitcoin más que el futuro, es el presente. “Estamos en medio de una transformación del sistema financiero como lo conocemos. Tarde o temprano nos tocará a todos entrar de una u otra forma, y mientras más temprano mejor, porque llevamos una ventaja competitiva al comprenderlo y al disfrutar las ventajas que ofrece”.

OTROS INSTRUMENTOS

SeSocio es una plataforma con cuatro años en el mercado y en Perú está desde finales del 2020. Ellos ofrecen la compra y venta de criptomonedas, pero le suman la posibilidad de invertir en otros proyectos de diferentes países relacionados al real estate, agronegocios, franquicias, entre otros.

Sol Belloso, head comercial de la plataforma, precisó que si bien el bitcoin es la criptomoneda más conocida y la que más crecimiento y volatilidad tiene, ofrecen acceso a un listado de 21 criptomonedas, sin monto mínimo y con la operación completamente online.

“Sesocio surge como una idea de potenciar emprendimientos, un inversor puede acceder a criptomonedas o a proyectos como desarrollo inmobiliario, ganadero, cartera de créditos en Colombia o un club de fútbol como Cienciano en Perú. La idea es que inviertas y puedas acceder a beneficios, además de tener rentabilidad”, sostuvo.

Respecto a los tiempos, cada inversión cuenta con un determinado plazo de inversión, y te indica en qué momento puedes amortizar el capital y con qué periodicidad paga intereses. Y si el proyecto es a un año, y pasan seis meses, puedes decidir salirte vendiendo los tokens por trading, “como en las criptomonedas, puedes vender cuando quieras”, dijo Belloso.