Los beneficiarios del Bono Alimentario de 270 soles ya empezaron a cobrar el subsidio desde este 2 de noviembre. Sin embargo, en caso estos no puedan hacerlo en la fecha por algún impedimento, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ha establecido un mecanismo para que no dejen de recibir el subsidio.

De esta manera el subsidio podrá ser recibido por beneficiarios que presenten alguna discapacidad y/o que presentan deterioro de su capacidad funcional, por su condición de adulto mayor o debido a accidentes que le dificulten el desplazamiento.

Cuándo no es necesario autorizar a un tercero

En entrevista al Grupo El Comercio, Hernán Peña, Director Ejecutivo de Pensión 65, aclaró en primer lugar que el dinero del bono alimentario “no se pierde y va a estar a disposición [del beneficiario] para ser cobrado hasta el 30 de abril del 2023″.

Seguidamente explicó que si a un beneficiario le toca cobrar hoy o mañana el bono y no puede por algún evento coyuntural, “no va a haber ningún problema y no tiene que hacer un trámite adicional porque el dinero quedará disponible en ese mismo canal de pago”.

Por ejemplo, dijo, si fue depositado en una cuenta quedará allí para que el usuario disponga de él en cualquier momento.

“Si el pago era por ventanilla de una agencia del Banco de la Nación y se tenía que cobrar hoy o mañana, el beneficiario podrá hacerlo en días posteriores, no hay ningún problema con eso [tampoco]”, enfatizó.

Cuándo sí es necesario autorizar a un tercero

El funcionario explicó que si el beneficiario tiene un problema de salud permanente, que le impide cobrar el dinero, se podrá realizar -a través de la plataforma- el trámite de tercero autorizado.

“Esto significa que una persona que esta a cargo de un beneficiario del bono puede cobrar, a través del trámite que se hace en la plataforma, por la persona que esta impedida”, señaló.

En esos casos, mencionó dos alternativas:

Si la persona beneficiaria que esta impedida para cobrar puede mostrar voluntad , es decir, puede hablar, expresarse y firmar documentos, el trámite será más sencillo porque podrá hacer el trámite y asignar a un tercero.

, es decir, puede hablar, expresarse y firmar documentos, Si la persona beneficiaria no puede expresar voluntad, esta internada o ha tenido un problema grave de salud, la persona a cargo de su cuidado iniciará el trámite del bono en la plataforma. Posteriormente un gestor de Pensión 65 verificará personalmente las condiciones del beneficiario.

“En ambos casos y para garantizar que el bono haya llegado a la persona que corresponde, de todas formas, como un control posterior, un funcionario de Pensión 65, luego del cobro del bono por el tercero autorizado, irá a verificar al domicilio del beneficiario si se ha hecho el cobro y le ha llegado a la persona el bono correspondiente”, explicó Peña.

Cómo saber si soy beneficiario

Peña recordó a la población que no hay gestores del Estado ni privados para ayudar a cobrar el bono y tampoco cadenas por WhatsApp con ese fin.

Por lo tanto, subrayó que los únicos canales de consulta para conocer si eres beneficiario del bono son el portal www.bonoalimentario.gob.pe, que estará disponible las 24 horas del día.

“Y si no tienen acceso a Internet, la otra posibilidad es la línea gratuita 101, que esta disponible de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. para que las personas puedan consultar”, añadió.

