La polémica por los supuestos ingresos de ‘La Manada’ tomó fuerza luego de que Mario Irivarren se pronunciara sobre las declaraciones de Israel Dreyfus, quien reveló cifras en un podcast y generó diversas reacciones en redes sociales.

“Con el sueldo de uno (de ‘La manada’) pagas toda la producción, toda la planilla”, expresó Dreyfus en el espacio ‘Sin más que decir’, comentario que desató cuestionamientos hacia los integrantes del grupo.

Irivarren fue enfático al señalar que este tipo de información no debería hacerse pública y criticó que se genere interés en torno a los ingresos personales.

“Todo el mundo me pregunta: ‘¿Verdad que ganan eso?’ o ‘¿Verdad que ganan 40,000?’. Gente, no se habla del sueldo ajeno. Es una mala costumbre, hermano. Eso es información privada”, indicó.

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