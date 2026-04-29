El presidente del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, negó que exista un apoyo o algún tipo de alianza de la organización política con Juntos Por el Perú de cara a la segunda vuelta para las Elecciones Generales 2026.

Nieto Montesinos participó de una conferencia de prensa en la ciudad de Arequipa como parte de las actividades políticas que realiza. En esta conferencia señaló que esperará la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que el partido defina una postura para la segunda vuelta.

“En relación a los apoyos que se anuncian a una elección u otra, yo debo decir que todos son falsos. No hemos tenido ningún contacto, ni ninguna conversación sobre ese punto hasta que se resuelva”, señaló Nieto en el Colegio de Abogados de Arequipa.

De otro lado, el candidato presidencial expresó que están a la espera del pedido de una auditoria al sistema de conteo de votos empleado en estos comicios, el mismo que se encuentra secundado por la misión de observadores de la Unión Europea.

En otro punto, lamentó la ruptura del mandato presidencial en torno a la compra de aviones al gobierno norteamericano, debido a que 3 ministros desacataron la orden del mandatario José María Balcázar.

“A nadie parece importarle que se rompa el mandato constitucional, que se desacate la orden del presidente, porque sigue siendo el presidente, y que finalmente sea el Congreso el que diga que ya pagará Economía”, argumentó.

Cabe señalar que Nieto Montesinos no descartó participar de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Según informó el secretario regional del Partido del Buen Gobierno, Edgar Gonzales, Nieto recibió la invitación para participar como candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana, así como para el Gobierno Regional de Arequipa.