El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, cuestionó el desarrollo del reciente proceso electoral al señalar que la jornada del 12 de abril fue “caótica” y estuvo marcada por una serie de irregularidades que deben ser evaluadas por las autoridades competentes.

“Tenemos que mantener la neutralidad electoral, pero dentro del proceso ya hemos calificado que la jornada del 12 de abril ha sido caótica, y después de ello se han iniciado una serie de irregularidades. Aquí hay que diferenciar: una cosa es el error, donde no hay intencionalidad, y otra distinta es la irregularidad, que implica un acto premeditado”, sostuvo.

La autoridad indicó que existen decisiones que generan preocupación en el marco del proceso. Entre ellas mencionó la ampliación de la jornada electoral hasta el día 13 por parte del Jurado Nacional de Elecciones, así como la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante el desarrollo de las elecciones.

En ese contexto, remarcó que corresponde a los organismos electorales tomar decisiones dentro del marco legal y asumir las acciones necesarias frente a los hechos advertidos, a fin de garantizar la transparencia del proceso.

LEGITIMIDAD

Además, el gobernador profundizó en el impacto del diseño del sistema electoral en la representación ciudadana.

“No podemos quedarnos solo en el tema de la legalidad, porque la legalidad puede cumplirse, pero el problema es la legitimidad. Los que van a representarnos como diputados y en la Cámara de Senadores no alcanzan a representar ni al 50% de los electores reales. Estamos frente a una ley que prácticamente han copiado y pegado, sin hacer un modelamiento ni evaluar cómo hubiesen sido los resultados, y hoy estamos pagando esas consecuencias”, afirmó.

Sánchez sostuvo que, pese a los cuestionamientos, es necesario garantizar la continuidad democrática. En ese sentido, instó al Jurado Nacional de Elecciones a emitir los resultados finales de la primera vuelta.