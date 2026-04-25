Con el avance de la contabilización de actas de las Elecciones Generales 2026, de los 7 virtuales parlamentarios (senador y diputados) por Arequipa, solo uno cumplió hasta la tarde del viernes con presentar el segundo entregable de la Información Financiera de Aportes a la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Con el 92.3 % de actas contabilizadas para la elección de la Cámara de Diputados Regional, Nilson Flores Suárez continúa a la cabeza, perfilándose como el próximo senador por Arequipa.

El candidato del Partido del Buen Gobierno es el único de los virtuales parlamentarios por Arequipa que presentó el informe, el mismo que se presenta después de los comicios y tiene como plazo máximo hasta 15 días después de la proclamación de resultados a cargo del Jurado Nacional de Elecciones.

Cabe precisar que Nilson Flores fue uno de los 4 candidatos por Arequipa que presentó el primer entregable fuera del plazo inicial. En este informe consigno ingresos por S/ 3,195 y gastos por la misma cantidad en paneles, afiches y fósforos. En el segundo entregable, informó de ingresos por S/ 2,445 e igual gasto.

CONTEO

De otro lado, con el 89.8 % del conteo de actas para la Cámara de Diputados, Edgar Gonzales Polar, Gloria Hirache Pizarro (Partido del Buen Gobierno), Emilia Palomino Pacheco (Juntos Por el Perú), Marleny Arminta Valencia (Ahora Nación), Christian Aranda Vásquez (Renovación Popular) y Luis Masco Cáceres (Partido Cívico Obras) son los virtuales diputados; sin embargo, ninguno de ellos cumplió con el segundo entregable, pese a transcurrir 12 días desde las elecciones.

En el primer entregable, este fue el reporte de ingresos de los candidatos: Edgar Gonzales con S/ 4,600, Gloria Hirache con S/ 10,000, Marleny Arminta con S/ 51,490, Christian Aranda con S/ 8,278 y Luis Masco con S/ 7,399.