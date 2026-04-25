El abogado constitucionalista Ernesto Blume Fortini emplazó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a hacer respetar el derecho al sufragio de los peruanos que no pudieron votar el 12 de abril debido a la no instalación de mesas de sufragio por responsabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“El Jurado Nacional de Elecciones nos tiene que garantizar que las elecciones reflejen la expresión auténtica de voluntad del pueblo plasmada en las urnas y debe garantizar además que todos ejercen sus derechos políticos y está prohibida cualquier restricción o limitación bajo sanción de nulidad y de punibilidad”, sostuvo.

El especialista añadió que esta situación irroga una responsabilidad penal: “Se lesionó el derecho de cientos de miles que fueron a votar y no pudieron hacerlo porque no estaban los materiales electorales y eso viola flagrantemente el Artículo 31 de la Constitución, que dice que es nulo y punible todo acto que restringe o limita el uso de los derechos políticos; esa nulidad no está puesta por gusto y el Jurado Nacional de Elecciones se está burlando grotescamente de la norma”, mencionó.

Para el abogado, el JNE, al no subsanar esta situación, se está haciendo corresponsable del problema, a lo que podría añadirse la falta de garantizar que las elecciones sean la auténtica voluntad de la ciudadanía en las urnas.

Ernesto Blume participó de la última jornada del congreso internacional “Justicia Constitucional y Neoconstitucionalismo”, organizado por la Universidad Católica de Santa María (UCSM) en la ciudad de Arequipa.

Respecto a la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE, el especialista señaló que esta solo fue una acción para evitar la destitución, que debía darse en cualquier momento.

“Este cargo implica confianza y transparencia, y se había roto la confianza y roto la transparencia, y los actos de responsabilidad en que ha incurrido este caballero, que son muy graves de haber dejado sin votar a cientos de miles de votantes, deberían obviamente ser materia de una decisión de destitución”, manifestó.

Cabe mencionar que, para los ciudadanos que no sufragaron el domingo 12, la ONPE dispuso que lo hagan el 13 de abril. Esta situación generó cuestionamientos y alertas sobre el manejo de las elecciones.