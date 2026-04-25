Roberto Sánchez, aspirante presidencial de Juntos por el Perú, se refirió al tramo final del proceso electoral y señaló que sigue atento a la evaluación de las actas observadas. Indicó que esta fase representa el momento más sensible de los comicios.

El candidato sostuvo que la validez de los resultados oficiales dependerá de la rapidez con la que actúen las autoridades electorales y del respeto al debido proceso.

“El proceso tiene actas y eso se va a resolver en horas”, indicó. Además, agregó: hay actas y eso se va a saber en horas; de tal manera que yo invoco más bien a los problemas de fondo que tiene el Perú”.

Sánchez también reiteró que la discusión política debe orientarse a propuestas concretas. Entre los temas que mencionó figuran la lucha contra la criminalidad, la reforma del sistema de justicia y el impulso de una nueva Constitución.

No dejes de leer: