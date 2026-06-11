El distrito Gregorio Albarracín se viste de gala para celebrar la Feria Ecoturística y Aventura Festi San Juan Albarracino, del 19 al 24 de junio en el Valle Nuevo.

Se realizará la exposición de productos agrícolas, pecuarios y deportes de aventura del 19 al 24 de junio, con más de 70 stands que ofrecerán lo mejor de los productos del Valle Nuevo, así como platos preparados al aire libre y variedad de juegos para toda la familia.

Elegirán a Miss San Juan

Las autoridades municipales así como los productores ofrecieron hoy una conferencia de prensa para detallar las actividades programadas del Festi San Juan Albarracino. Aseguraron que generarán un movimiento económico de más de 6 millones de soles en el distrito.

El 12 de junio a las 17 h se efectuará la elección y coronación del Miss San Juan 2026, el 19 de junio desde las 10 h se inaugurará la feria, habrá exposición de frutos y animales vivos, paseo en cuatrimotos, degustación de vinos y show artístico.

El 12 de junio se elegirá y coronará a la Miss San Juan 2026. (Foto: Difusión)

Competencia en el desierto

El 20 de junio desde las 7 h en la Asociación Agropecuaria Valle 2000, se llevará a cabo la II Edición de la Competencia Gigantes del Desierto 13K, la IV Edición de la Competencia de Ciclismo Centauro del Desierto MTB 45 K y a las 18 h en la plaza Patricio Conti la presentación de pilotos de la III Edición del Campeonato Internacional Enduro Cross Country.

El 21 se desarrollará la ceremonia del “pago a la tierra” en el cerro Chastudal por el Día del Campesino y a las 9 horas la III Edición del Campeonato Internacional Enduro Cross Country.

Oferta gastronómica estará presente en festival. (Foto: Difusión)

Dispondrán buses gratuitos

El día 22 continuará la venta y exposición de productos. El día central, 23 de junio, se realizarán los concursos del mejor leñador y bailetón, en la noche se presentarán los shows estelares de Marisol y la Magia del Norte, y Yaneli Lizeth. El último día de feria se realizará la premiación de los concursos y clausura del evento.

La municipalidad dispondrá gratis todos los días de feria buses para el traslado de los asistentes, de 10:00 a.m. a 17 horas en diferentes puntos del distrito como el mercado Santa Rosa y plaza Pérez Gamboa. En el Cercado de Tacna estarán en la plaza Zela y el mercado de C.P. Leguía.