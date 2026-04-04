Los ingresos tributarios en Perú crecieron 6.2% durante el primer bimestre de 2026, impulsados por el dinamismo de la demanda interna y los altos precios de los minerales.

Este incremento contribuyó a que el déficit fiscal se mantenga relativamente estable en 2.1% del PBI a febrero, ligeramente por debajo del 2.2% registrado al cierre de 2025, según reportes del Banco Central de Reserva citados por Scotiabank.

El aumento en la recaudación permitió compensar el mayor gasto público, especialmente en remuneraciones del sector estatal. Sin embargo, persisten riesgos al alza en el déficit fiscal debido a la volatilidad de los precios de los metales, el incremento sostenido del gasto y posibles nuevas transferencias a Petroperú, estimadas en alrededor de 500 millones de soles.

En detalle, los ingresos corrientes del Gobierno alcanzaron los 37,898 millones de soles en el primer bimestre, un 5% más que en el mismo periodo de 2025. Este resultado se explica principalmente por el crecimiento de los ingresos tributarios, favorecidos por mayores pagos de empresas mineras, el consumo interno, acciones de fiscalización de la Sunat y la aplicación del IGV a servicios digitales.

Por su parte, los ingresos no tributarios crecieron levemente (0.7%) debido a mayores regalías mineras, aunque este avance fue parcialmente limitado por menores ingresos provenientes del sector de hidrocarburos.

Finalmente, la recaudación por Impuesto a la Renta aumentó 14.5%, impulsada por mayores utilidades empresariales -especialmente en minería- y el incremento del empleo formal. También contribuyeron los impuestos vinculados al consumo, como el IGV y el ISC, aunque el resultado fue parcialmente atenuado por menores pagos extraordinarios respecto al año anterior.