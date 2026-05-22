La minería es la principal actividad económica que da impulso a la economía porque el 50% del Impuesto a la Renta que aporta al Estado se va a las regiones productoras bajo el concepto de canon.

A ese pago se suman las regalías que pagan las empresas por la explotación de los recursos mineros, como el cobre, oro, plata, zinc, etc.

Sobre el particular, Juan Luis Kruger, CEO de Minsur, empresa minera que pertenece al Grupo Breca, señaló que Perú tiene un potencial gigantesco, sobre todo de cobre, zinc, plata, y tiene en compás de espera el desarrollo de proyectos valorizados en $ 60 mil millones.

El único proyecto que está en marcha, dijo, es Tía María (Arequipa), cuya inversión para entrar en operaciones será de unos $ 1,800 millones. “Demoró 15 años para ponerse en marcha”, indicó.

Pese a ello, manifestó que en los últimos 10 años, la minería aportó unos S/ 60 mil millones por concepto de canon (50% del Impuesto a la Renta que pagan las mineras al Estado) y de regalías (contraprestación que pagan por explotar el recurso minero).

Actualmente, los precios de los principales metales están en un nivel alto, no obstante los ajustes hacia arriba o hacia abajo. El oro está entre $ 4,500 y 4,700 la onza, mientras el cobre se mantiene sobre los $ 6 la libra.

Pasado

Kruger, quien intervino en Perú CEOS 6 Leaders Summit 2026 que organizó el Dorado Invesments, se preguntó: ¿Qué se hizo con ese dinero con el que se pudo construir 12 mil Km de trenes, cuatro ferrocarriles de Tumbes a Tacna; más de 500 hospitales de primer nivel y casi cuatro mil colegios de primer nivel?

Es decir, el aporte minero a las regiones no se reflejan en el bienestar de los pobladores porque se refleja en la falta de infraestructuras como carreteras, agua, desagüe, postas médicas, colegios adecuados.

El ejecutivo se refirió también que Perú pierde la oportunidad (de desarrollo), pero que es necesario mirar adelante. “El pasado no lo podemos volver a reescribir, pero el futuro sí. Y está en nuestras manos hacerlo”, comentó.

Precisó que se necesita confianza, con reglas de juego claras y estables, porque la minería es una industria de largo plazo; para producir una tonelada de cobre, se necesita un capital de trabajo inicial de entre $ 20 mil y 25 mil.

“Significa que cualquier proyecto mediano de cobre requiere inversiones de entre $ 2,000 millones y 2,500 millones de dólares. Uno más grande, como fue Quellaveco, demandó sobre los $ 5,000 millones”, precisó.