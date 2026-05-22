La comunidad educativa del Instituto Superior Pedagógico Público (I.S.P.P.) “Carlos Medrano Vásquez”, contará próximamente con una infraestructura totalmente reconstruida, luego de las gestiones técnicas del Gobierno Regional de Ica.

Inversión pública

Actualmente, la institución enfrenta una situación crítica debido a los daños estructurales ocasionados por el sismo del año 2007, los cuales han deteriorado cerca del 50% de su infraestructura principal. A pesar de estas limitaciones, el servicio educativo continúa funcionando gracias al esfuerzo de 24 docentes y 8 trabajadores administrativos, quienes atienden a un total de 346 estudiantes.

En la actualidad, las actividades académicas se desarrollan en módulos prefabricados, mientras se espera la ejecución del proyecto definitivo que permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

El proyecto de reconstrucción contempla una inversión aproximada de 33 millones de soles y se ejecutará bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI) o mediante recursos propios, según las coordinaciones finales que vienen realizando los equipos técnicos.

De acuerdo con lo informado, el expediente técnico se encuentra en su etapa final de elaboración, y se prevé su culminación en los próximos días, lo que permitirá dar paso a los procesos administrativos necesarios para el inicio del financiamiento y posterior ejecución de la obra.

La futura infraestructura busca dotar al instituto de espacios modernos, seguros y adecuados para la formación profesional de las futuras maestras y maestros de educación inicial en la región, respondiendo así a una demanda largamente esperada por la comunidad educativa.

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