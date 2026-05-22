del Instituto Superior Pedagógico Público (I.S.P.P.) “Carlos Medrano Vásquez”, contará próximamente con una infraestructura totalmente reconstruida, luego de las

Inversión pública

Actualmente, la institución enfrenta una situación crítica debido a los daños estructurales ocasionados por el sismo del año 2007, los cuales han deteriorado cerca del 50% de su infraestructura principal. A pesar de estas limitaciones, el servicio educativo continúa funcionando gracias al esfuerzo de 24 docentes y 8 trabajadores administrativos, quienes atienden a un total de 346 estudiantes.

En la actualidad, las actividades académicas se desarrollan en módulos prefabricados, mientras se espera la ejecución del proyecto definitivo que permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

El proyecto de reconstrucción contempla una inversión aproximada de 33 millones de soles y se ejecutará bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI) o mediante recursos propios, según las coordinaciones finales que vienen realizando los equipos técnicos.

De acuerdo con lo informado, el expediente técnico se encuentra en su etapa final de elaboración, y se prevé su culminación en los próximos días, lo que permitirá dar paso a los procesos administrativos necesarios para el inicio del financiamiento y posterior ejecución de la obra.

La futura infraestructura busca dotar al instituto de espacios modernos, seguros y adecuados para la formación profesional de las futuras maestras y maestros de educación inicial en la región, respondiendo así a una demanda largamente esperada por la comunidad educativa.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS