Quedan apenas 17 días para la segunda vuelta electoral y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) va dejando todo listo en nuestra región. La Oficina Regional de Coordinación (ORC) informó que no habrá variaciones en el padrón electoral, manteniendo habilitados a los mismos ciudadanos que participaron en la jornada de abril.

PADRÓN. “No hay modificación en la cantidad de electores. De haber jóvenes que han cumplido años posterior al 12 de abril, no están considerados”, aclaró Lucy Galarza, gestora de la ORC. En toda la región Junín estarán habilitados 1 062 500 electores; para ellos se instalarán 3691 mesas de sufragio distribuidas en 469 locales de votación, los cuales tampoco sufrirán cambios respecto a la primera vuelta.

MATERIAL. Respecto a la distribución del material electoral en las zonas más complejas de Junín, Galarza aseguró que ya iniciaron las previsiones logísticas.

“Siempre nos ha preocupado la zona VRAEM por el tema de la crecida del río o por otros factores que pueden impedir la llegada del material. La ONPE envía el material a las zonas más alejadas días antes del proceso”, explicó, descartando además que se apliquen planes de contingencia distintos tras los incidentes logísticos reportados en Lima.

Sobre los miembros de mesa, la funcionaria confirmó que serán los mismos ciudadanos sorteados inicialmente. El 31 de mayo se realizará una jornada de capacitación presencial para ellos, quienes nuevamente recibirán la compensación de 165 soles, siempre que cumplan su labor de principio a fin, incluso si son electores tomados de la fila.

Los poco más de un millón de electores se distribuirán en 124 distritos y 73 centros poblados, en los que se instalarán 469 locales de votación.