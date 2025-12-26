Según el informe “Remesas a Argentina, Colombia y Perú: posible impacto de la política migratoria de EE.UU.” elaborado por BBVA Research, las remesas que recibe Perú equivalen al 1.7% del producto bruto interno (PBI) y seguirán siendo fuente importante de ingresos para la economía, que a pesar de su crecimiento se moderaría en el 2026

Además, entre 2025 y 2026, las remesas que recibe Perú tendrían un crecimiento acumulado de 5.2% en términos absolutos, pero su participación en el PBI se reduciría ligeramente en un contexto de mayor expansión económica del país y moderación del ritmo migratorio (de peruanos hacia EE.UU.).

Según el Banco Central de Reserva (BCR), entre enero y setiembre 2025, la remesas sumaron $3,939 millones y superaría los $ 5,000 millones al cierre de este año.

El 42% de las remesas que entra a Perú proviene de EE.UU., donde, según el estudio, el 70% de los migrantes peruanos se estableció antes del 2010 y tienen un alto grado de arraigo. “Además, la mayoría tiene una inserción laboral estable en sectores como educación, salud y servicios, y posee un nivel educativo medio-alto”, según BBVA Research.

Migración

Según el estudio, más de la mitad de los migrantes peruanos son propietarios de su vivienda, que contribuye a reducir su vulnerabilidad frente a cambios en las condiciones migratorias del país receptor.

Ante un posible escenario severo de mayores deportaciones y menor flujo de migrantes peruanos, el impacto sobre las remesas sería moderado.

Según el estudio, en un escenario base se proyecta un crecimiento anual de 2.5% en la población migrante peruana en EE.UU., sin cambios relevantes en los niveles de deportación.