Tras la marcha atrás del Ejecutivo en torno al octavo retiro de los fondos de pensiones que administran las AFP, queda la duda si mantendrá su posición sobre la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), hasta este 31 de diciembre, así como de la aprobación de la Ley MAPE.

Consultado al respecto, César Liendo, Gerente de Relaciones Institucionales y Sistemas de Gestión de Compañía Minera Antamina, señaló que “más allá de entrar en el detalle de ambas objetivos normativos, creo que lo importante es que sean normas que tengan la mayor credibilidad posible”.

Agregó que lo se acuerde en ambos casos (las dos normas) sea sostenible después de las elecciones del 2026, indicando que como son temas muy sensibles, “al menos personalmente lo veo muy difícil de poder llegar a algún consenso en la coyuntura actual”, pero que es fundamental buscar credibilidad, un consenso entre las diferentes partes.

Al respecto Refirió que será muy difícil llegar a un consenso, quizá se “tendrá una solución imperfecta y, probablemente, en el 2026 se vuelva a cambiar, hay que tomarse un poco de tiempo en tratar de lograr consensos que puedan sostenerse en el tiempo”.

Ampliación

De otro lado, Fabiola Sifuentes, vicepresidenta de Medio Ambiente de Antamina, manifestó que esta empresa está cumpliendo 25 años de operación en el Perú (Ancash).

En ese sentido, precisó que la empresa puso en marcha su proyecto de ampliación de vida útil hasta el 2036, el mismo que demandará una inversión de $2,000 millones.

Explicó que en febrero del año pasado, la empresa obtuvo la aprobación de la Modificación su Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), tras casi cuatro años de haber sido presentada al Gobierno.

Antamina tiene como área de operación el distrito de San Marcos, provincia de Huari, región Ancash.

Sifuentes explicó que las operaciones de la empresa están orientadas a preservar el medio ambiente, tanto que tiene un mineroducto que sale de San Marcos y llega a Huarmey, donde el concentrado de mineral es “secado” y el agua, tras un tratamiento especial es destinado a irrigar la zona, que la ha convertido en un área verde.