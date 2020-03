Restaurantes caen en ventas hasta en un 80%

Los últimos casos registrados de coronavirus (COVID-19) en el Perú, han causado una incertidumbre entre las personas y en los diferentes sectores productivos del país. Por ejemplo, los restaurantes presentan fuertes caídas en sus ventas debido al temor que hay en los ciudadanos a contagiarse del virus de Wuhan, China.

“En cuanto a las ventas de los restaurantes han caído en un 80%, siempre me escriben y me dicen que solo tienen dos mesas ocupadas en todo el local. La situación de estos establecimientos de comida no andan bien”, señaló a Correo Blanca Chávez, presidenta de la Asociación Peruana de Hoteles, restaurantes y afines (Ahora).

Agregó que como gremio están evaluando a diario la situación de los restaurantes y los efectos negativos que están experimentando con los nuevos casos de coronavirus que se registran.

“Yo he estado llamando constantemente a restaurantes y la situación es muy preocupante. Por ejemplo, los días domingos estamos teniendo una cantidad de clientes como si fuera lunes, cuando siempre los consumidores rebalsan este día. Esto ya se está sintiendo en todos los sectores, desde los restaurantes más pequeños hasta los más grandes”, explicó Chávez.

Delivery. En conversación con Correo, la empresaria gastronómica indicó que el rubro de delivery en los restaurantes ha crecido en los últimos días porque las personas prefieren quedarse en sus casas y evitar lugares con mayor presencia de gente.

“Ahora todos los restaurantes quieren trabajar con delivery porque la gente no sale”, resaltó .

No obstante, a pesar de que esta opción podría resultar interesante para contrarrestar el coronavirus, dijo que hay que esperar las nuevas medidas del gobierno, porque si se concreta la cuarentena (aislar personas)los trabajadores no podrán realizar labores ni de delivery.

Cierran

Restaurantes como La Picantería, La Gastrónoma, Mérito, Síbaris, Shizen, Central, Neira Café Lab, entre otros, cierran sus locales a partir de hoy por el coronavirus. Algunos locales cierran hoy y solo atenderán por delivery,