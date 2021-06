La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) calificó de irracional los proyectos en el Congreso que proponen la posibilidad del retiro de 100% de los fondos de las AFP, como ocurre en Perú y Chile, porque provocaría un gran perjuicio a las pensiones de los afiliados.

En una declaración del Consejo Directivo presidido por Guillermo Arthur, la FIAP sostiene que “si bien una política de este tipo es irracional, ya que genera un daño irreparable en las pensiones de las próximas generaciones, encuentra espacio en ciudadanos que quieren evitar que sus actuales recursos y sus futuras contribuciones sean utilizadas para financiar un sistema de reparto que de otra manera no tendría recursos para pagar pensiones”.

Por ello, la FIAP indica que una reforma de pensiones debe darse en torno a opciones que sean viables y sostenibles.

“No es sensato volver a sistemas de reparto ante los grandes desafíos demográficos. Es necesario fortalecer los sistemas basados en el ahorro. Este proceso debe ser acompañado por instituciones fuertes y gobiernos comprometidos, que eviten que las presiones fiscales y las ventajas políticas de corto plazo incentiven la ejecución de reformas populistas que destruyan el ahorro, deteriorando el sistema previsional y afectando el bienestar de la población en el futuro”, se lee en el documento.

Retiros ya aprobados

En su pronunciamiento, la FIAP también aborda el tema de los retiros anticipados de fondos de pensiones y explica que dejar a un alto porcentaje de trabajadores sin ahorro suficiente para financiar sus pensiones, hará que el Estado deba contribuir a su financiación. “Así se facilita el camino de los que quieren restablecer sistemas de reparto, que han fracasado en el mundo, y eliminar la administración privada”, menciona.

Igualmente, precisa que los retiros aprobados en Perú significarían el desembolso de más de US$ 28,000 millones en total, casi 6 millones de afiliados quedarían con saldo cero en su cuenta individual y el monto de las pensiones podría caer en hasta un 25%.

“Es decir, no solo no se ha aumentado el ahorro, sino que este bajó. Lamentamos ver a los impulsores de estas medidas vanagloriándose de ser los grandes benefactores de los afiliados, mientras los van despojando de los recursos que con esfuerzo habían ahorrado para la vejez, bajo la protección una la ley que no dudaron en infringir”, puntualiza la FIAP.

