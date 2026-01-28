El ex presidente de la Confiep, Roque Benavides, señaló que la minería está pasando por un ciclo de precios altos, que Perú es competitivo por el costo menor de la energía eléctrica frente al de otros países porque se tiene el gas de Camisea.

Refirió que la minería consume el 50% de la energía eléctrica, cuya producción tienen un gran soporte en el gas de Camisea.

Por ello, manifestó que preocupa a la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), de la cual es presidente, que se comienza a agotar el gas de Camisea, en al menos unos quince años.

Así, recomendó se trabaje en conseguir nuevas reservas, como la de Candamo, porque se necesita aumentar los recursos.

Minería informal

De otro lado, en una actividad de la SNCI, Benavides señaló que la minería formal cumple con todas las normas referidas al cuidado del medioambiente.

“Se puede estar inaugurando una mina al tiempo de estar empezando a cerrar minas, es indispensable, no se puede dejar pasivos ambientales. El sistema de cierre de minas en Perú es muy avanzado, a veces demasiado costoso”, comentó.

En esa línea dijo que uno de los problemas de la minería informal es que ellos no se rigen por ese criterio. “Hay quienes dicen que hay que hay que dejarlos porque se están recurseando, que hay que darle una parte de la concesión, pero quién se ocupa del tema ambiental, quién se ocupa del tema de la seguridad del trabajador, de la seguridad ciudadana, de trata de persona, del trabajo infantil”, preguntó.

En ese sentido, indicó que la informalidad hay que combatirla con mecanismos de mercado, facilitando las formalización, que exige el cuidado del medio ambiente.