Con el propósito de reforzar el trabajo para hacer frente a las amenazas que enfrenta América Latina, como el crimen organizado, se inauguró este viernes 17 de julio en Lima el LIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Está dirigido a promover economías y sociedades más seguras en beneficio de la ciudadanía, según informó la Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Sergio Espinosa, superintendente de la SBS, señaló que el avance del crimen organizado y su penetración en diversos estratos de la sociedad exige respuestas ágiles, valientes, coordinadas y técnicamente sólidas.

“Con el intercambio oportuno de experiencias, el aprendizaje mutuo y la adopción decidida de un enfoque basado en riesgos, podremos anticiparnos eficazmente a su capacidad de hacer daño”, precisó.

Explicó que la agenda del Pleno y la de los grupos de trabajo reunidos a lo largo de semana, aborda la creciente complejidad de la lucha contra el lavado de activos y otras manifestaciones del crimen organizado, así como los desafíos derivados del uso de nuevas tecnologías, los activos virtuales, los delitos ambientales (en especial la minería ilegal), los riesgos asociados a organizaciones sin fines de lucro y la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación público-privada.

Reformas

Espinoza también destacó que, desde el 2000, cuando Perú se incorporó al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) —hoy Gafilat— en el 2000, ha asumido el compromiso de impulsar reformas profundas para enfrentar amenazas nacionales y globales que representan el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Durante más de dos décadas, agregó, el Perú ha colaborado de manera estrecha con los países miembros para fortalecer su marco legal, consolidar sus capacidades institucionales y promover una cultura de cumplimiento alineada con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Desde el 14 de junio hasta ayer, delegaciones de 18 Unidades de Investigación Financiera (UIF) se reunieron en Lima para intercambiar experiencias, compartir las mejores prácticas internacionales y definir nuevas estrategias para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Es la tercera ocasión que el Perú es sede de esta importante reunión. La última vez que nuestro país acogió una reunión de Gafilat fue en el año 2019 en la ciudad de Arequipa, lo que evidencia la confianza de la comunidad internacional en la experiencia, el rigor técnico y el compromiso de los profesionales y funcionarios de la UIF-Perú, entidad especializada de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).