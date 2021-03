Casi un año después que se dictó el estado de emergencia, uno de los sectores que sigue sin funcionar es el de los eventos corporativos, ferias, exposiciones y congresos. Se estima que son más de 100 mil empleos directos que genera esta industria, y el impacto económico directo generado por eventos de negocios (congresos, foros, seminarios, etc) asciende a US$ 1.800 millones, mientras que el volumen de negociaciones transado en ferias se estima en más de US$ 5 mil millones, según cifras de la Asociación de Ferias del Perú (AFEP).

Manuel Centeno, presidente de este organismo reconoce que la situación es complicada al no poderse llevar a cabo ningún tipo de evento presencial. Sin embargo, señaló que están en conversaciones con algunas instancias del gobierno, y si bien hay avances en las coordinaciones, todavía no hay nada concreto.

“Estamos coordinando con el Mincetur y también con Produce. Tenemos un protocolo aprobado para el desarrollo de exposiciones, ferias y congresos, y hace cuatro semanas tuvimos la inspección de una feria modelo que implementamos en el Centro de Exposiciones Jockey donde fueron autoridades del Minsa y Mincetur a verificar cómo funcionaríamos aplicando el protocolo”, señaló.

A partir de dicha visita, los ministerios elaboraron un informe favorable para la reactivación del sector, considerando que dichas actividades, si cumplen con el protocolo y aforo establecidos, son espacios seguros. Sin embargo, la segunda ola hizo que el tema se dilate.

El titular de la AFEP comentó que han retomado las reuniones en los últimos días y siguen a la espera que salga la resolución con la reactivación. “No tiene que ser inmediata, puede salir con 30 o 45 días de anticipación. Por ejemplo, decir que a partir de abril ya podemos operar”, sostuvo Centeno. Lo importante para ellos es tener esa predictibilidad para poder armar su calendario.

El vocero es consciente que la reactivación del sector no será inmediata, e irá mejorando a medida que avance la vacunación y la percepción de seguridad de las personas a nivel nacional. Y también depende que se restablezcan los vuelos internacionales, ya que muchos eventos son con presencia de extranjeros.

“Hay actividades que podemos programar de junio a diciembre de este año, por lo menos para no perder un segundo año que sería catastrófico. Eso nos va a permitir programarnos para el próximo año. Las actividades grandes calculo que se retomarán para el segundo semestre del 2022”, detalló.

EVENTOS DE LUJO

Por su parte, el productor y planner de eventos de lujo, Arturo de Noriega indicó que la pandemia ha afectado al rubro de los eventos con un efecto dominó, ya que también se perjudican quienes brindan servicios como cocineros, barmans, floristas, y las empresas de alquiler de mobiliario, iluminación y todo lo que conlleva la realización de un evento.

“De todas estas empresas, el 80% ha desaparecido, y solo el 20% restante se ha reinventado parcialmente. Pero incluso, los que se han reinventado, han cerrado el año con ganancias muy por debajo de lo habitual, a un 15% o 18% de lo que ganaban en un año normal”, apuntó.

En el caso de los eventos de lujo, congresos, convenciones y todo lo referente a hospitality, De Noriega contó que su empresa La Fete Event Planning ha tenido que postergar eventos y en algunos casos cancelarlos. En el 2020, se vieron obligados a tomar un tiempo fuera hasta que las cosas se regularicen, lo que les da un margen para establecer estrategias.

Tras una invitación a Turquía, donde compartió visiones diferentes de cómo promover la industria de los eventos posCOVID en el mundo, el productor tiene un plan entre manos. “Mi idea es traer a diferentes personalidades del mundo de los eventos y enseñarles la riqueza cultural que existe en nuestro país. En ciudades como Cusco, Arequipa, Puno, entre otros, para que ellos lo ofrezcan entre sus clientes y trabajar de forma estratégica”, precisó.

El foco, dijo, es no solo producir eventos, sino experiencias de lujo, que marquen un nuevo nivel. Agregó que se debe buscar hacer eventos memorables, donde el invitado juega un papel muy importante. De Noriega abrirá una masterclass con Netzun donde hablará de toda su experiencia en el rubro.

