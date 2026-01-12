A pocos días de cerrar el 2025, un año marcado por desafíos económicos, especialistas recomiendan tomar decisiones financieras informadas para iniciar el 2026 con mayor estabilidad. En ese contexto, la empresa Experian compartió seis claves para fortalecer la salud financiera personal y mejorar el acceso al crédito.

Uno de los primeros pasos, según la compañía, es revisar el historial crediticio, ya que permite conocer cómo evalúan las entidades financieras a cada persona, detectar errores y prevenir posibles fraudes.

Más de 335 mil consultas mensuales en Mi Sentinel

De acuerdo con Experian, en los últimos meses del 2025 se registraron más de 335 mil consultas mensuales en Mi Sentinel, su plataforma gratuita que permite acceder al historial crediticio, recibir alertas de prevención de fraude y utilizar herramientas de planificación financiera.

“Revisar esta información es clave para tomar decisiones inteligentes, planificar metas realistas y mejorar las condiciones de acceso al crédito”, indicó la empresa.

Las seis recomendaciones para iniciar el 2026 con orden financiero

Experian detalló las siguientes seis acciones esenciales para empezar el nuevo año con el pie derecho:

Revisa tu historial crediticio: Ingresa a www.misentinel.com.pe para conocer tu información financiera, detectar errores, prevenir fraudes y entender cómo te ven las entidades financieras. Usa herramientas inteligentes para tu presupuesto: Aprovecha soluciones digitales y herramientas con inteligencia artificial que ayuden a organizar ingresos, gastos y proyectar escenarios financieros. Analiza tus gastos del 2025Realiza un balance del año que termina e identifica qué gastos puedes optimizar o eliminar para mejorar tu capacidad de ahorro. Evalúa tus fuentes de financiamiento: Si planeas usar crédito en 2026, revisa tasas de interés, plazos y asegúrate de financiar bienes duraderos, evitando consumos no esenciales. Organiza tus prioridades financieras: Enfócate en reducir deudas de alto interés, como tarjetas de crédito, para mejorar tu puntaje y reducir el estrés financiero. Establece metas financieras claras: Define objetivos concretos como crear un fondo de emergencia, invertir, estudiar, viajar o adquirir una vivienda.

El historial crediticio como “hoja de vida financiera”

Experian recordó que el historial crediticio funciona como una hoja de vida financiera, por lo que mantener buenos hábitos de pago y planificación incrementa la confianza del sistema financiero y abre más oportunidades.

Seguir estas recomendaciones permitirá que el 2026 sea un año de mayor crecimiento, estabilidad y bienestar financiero, destacaron desde la compañía.