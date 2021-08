Los créditos permiten cumplir con metas personales y de negocio, por lo que es muy importante no solo mantener el acceso a ellos sino continuar ampliándolo a lo largo de los años. No obstante, antes de solicitar un crédito, es importante conocer los conceptos de capacidad de endeudamiento y capacidad de pago. Para entenderlo a detalle, Marcela Pinzón, head of middle office de Experian Perú, aclara en qué consiste cada uno.

Capacidad de endeudamiento. También llamada capacidad de crédito, es la cantidad máxima de deuda que un particular o empresa puede asumir sin poner en peligro su integridad financiera. El cálculo del monto será en base a su historial de crédito, ingresos anuales y otros factores relevantes. “Para definir la capacidad de endeudamiento de una persona se debe realizar un balance financiero general sobre sus ingresos y egresos anuales, incluyendo las deudas vigentes y las proyecciones de los intereses a pagar”, indica la experta.

MIRA AQUÍ: Gobierno inició el debate para declarar en emergencia la educación en el Perú

Este balance dará a conocer si el nivel de deuda que presenta una persona es bajo o alto, y si está en la capacidad de adquirir una nueva obligación financiera o un crédito en el corto plazo.

Capacidad de pago. Este concepto hace referencia a la capacidad de pagar mes a mes las obligaciones financieras. La especialista recomienda no comprometer más del 30% del ingreso mensual al pago de una obligación financiera, luego de restar los gastos fijos y variables. Los gastos fijos se refieren a aquellas salidas permanentes de dinero en el corto plazo, como gastos en transporte, arriendo, o alimentación; los gastos variables, por su parte, son aquellos que aparecen de manera inesperada como, por ejemplo, las emergencias médicas.

En caso no se pueda realizar el pago de una cuota a tiempo, lo mejor es intentar hacer una negociación de la deuda con los acreedores, bajo condiciones que se acerquen más a la situación actual del usuario. Lo recomendable es que en ninguna circunstancia se genere alguna mora que pueda perjudicar el historial financiero. La clave para mantener una vida financiera saludable está en mantener el control sobre las obligaciones crediticias.

Regla de oro

Según la regla 50/40/10, lo ideal es destinar 50% de los ingresos al pago de gastos fijos, 40% al pago de deudas y 10% al ahorro.

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus en Perú: Mayores de 38 años serán vacunados desde este viernes en Lima y Callao