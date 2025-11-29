La consolidación del Perú como centro logístico del Pacífico Sudamericano avanza, los puertos reciben cada día naves más grandes, mueven más carga y nuevas líneas navieras los eligen como puntos estratégicos de sus rutas, señaló el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James.

“Si queremos generar bienestar, elevar el nivel de vida de nuestra población y reducir la pobreza, es indispensable industrializar el Perú”, precisó durante la presentación de la Hoja de Ruta del Ámbito de Desarrollo Integral (ADI) de Chancay, estudio elaborado por CAF a pedido de la Autoridad Autónoma del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (TPMCH).

Por eso, dijo James, unificamos ambos objetivos (logística e industria) para convertir a Perú en el gran centro logístico e industrial del Pacífico Sudamericano, que es posible atrayendo inversiones de todas partes del mundo para crear miles de empleos.

Chancay

A su vez, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles se refirió la Zona Económica Especial Privada (ZEEP) en Chancay, indicando que permitirá consolidar un corredor logístico–industrial de alcance continental, articulando ventajas tributarias, aduaneras y regulatorias para atraer inversiones y elevar la competitividad del país.

Miralles participó la presentación de la Hoja de Ruta del Ámbito de Desarrollo Integral (ADI) de Chancay, la que se hizo durante el foro “Zonas Económicas Especiales Privadas Eje Callao – Chancay”, que organizó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Señaló que la reglamentación de la Ley N.º 32449 (que crea el tratamiento especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas) es una prioridad para el Gobierno porque permitirá habilitar ZEEP modernas, competitivas y alineadas a estándares internacionales.

“Las Zonas Económicas Especiales no son solo un régimen tributario especial, son una plataforma para atraer industrias, fortalecer cadenas logísticas y generar empleo sostenible”, dijo.

Reglamento

En ese sentido, la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Teresa Mera confirmó que el proceso de reglamentación de las ZEE está en marcha, con la incorporación de insumos del sector privado, recogidos previamente.

El reglamento será prepublicado este mes de diciembre. La titular del Mincetur espera que la prepublicación ocurra “alrededor de la quincena, no más del 20”

Tras la prepublicación, que se extenderá por dos semanas, se iniciará una fase de revisión detallada. Mera explicó que deberán recogerse todos los comentarios y “hay que revisar uno por uno. Uno ya hay que contestar uno por uno lo que se incorpora y lo que se descarta”.