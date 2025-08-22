Las exportaciones mineras en el primer semestre del año (enero – junio) sumaron US$ 26,062 millones, representando un crecimiento de 17%, respecto a igual periodo del 2024 ($22,255 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

En ese período, los envíos de cobre ascendieron a $12,283 millones, mayor en 10.2% con relación a los $11,142 millones reportados en el primer semestre del 2024.

En tanto, las exportaciones de oro sumaron US$ 9,600 millones, representando un aumento de 41.3% con respecto a los $6,795 millones registrados entre enero a junio del año pasado.

La SNMPE explicó que en el periodo de enero a junio 2025 las exportaciones de cobre representaron el 47.1% de los productos mineros vendidos al exterior, mientras que el oro el 36.8%.

Precisó que el crecimiento de las exportaciones mineras, entre enero y junio, se debe principalmente al mayor valor de los envíos de oro ($2,805 millones más) y del cobre ($1,141 millones más) con relación al primer semestre del 2024.

Las exportaciones mineras explicaron el 65% de las ventas del Perú al exterior entre enero a junio de este año.

JUNIO

El gremio empresarial señaló que las exportaciones mineras en junio 2025 fueron de $4,432 millones, mayor en 12% con relación a similar mes del 2024 ($3,951 millones).

En tanto, los envíos de cobre alcanzaron los $2,144 millones en junio último, cifra que significó un incremento de 3.3% al compararse con similar mes del 2024 ($2,075 millones).

El mayor valor de las exportaciones de cobre registrado en junio se sustentó por el precio que creció 20%, no obstante de que el volumen cayó 14% respecto a igual mes del año pasado.

La SNMPE precisó que los envíos de oro sumaron $1,713 millones en ese mes, lo que representó un incremento de 47.9% con relación a similar mes del 2024 ($1,158 millones).

Las exportaciones del metal precioso se vieron beneficiadas por el aumento de su cotización en 44% y el volumen en 2.7% respecto a junio del 2024.