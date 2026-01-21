La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) advierte que si no se inicia pronto el crucero del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), durante el cual se evalúan los recursos pesqueros, entre ellos la anchoveta, El Niño Costero puede ganar y calentar las aguas marinas.

Jessica Luna, presidenta de la SNP, manifestó que la temperatura del mar puede subir algunos grados en abril y haría que el recurso se pegue a la costa o se vaya más profundo.

“Esperamos un pronto inicio del crucero IMARPE, ojalá, mañana mismo porque una vez que termine, en 30 días, se hará el informe (del volumen de anchoveta disponible). Tenemos que adelantarnos para que haya un inicio oportuno”, explicó.

La primera temporada de pesca es la más importante, en la zona Norte - Centro. En 2025 generó exportaciones por $ 2,100 millones, la segunda temporada unos $ 900 millones.

Refirió que no se está en alerta por El Niño Costero, pero si en vigilancia, y se espera que la primera temporada, la principal del año, se inicie en marzo para aprovechar una buena captura porque luego habrá una baja importante del recurso.

Pero, según explicó Jessica Luna, la situación es diferente en el sur donde no existe un efecto dinamizador porque se han cerrado unas siete plantas pesqueras y más de siete mil personas perdieron sus empleos.

Señaló que la SNP conversa con diferentes autoridades, también con el Congreso, para trabajar una regulación que permita la pesca más cerca a la costa sur, donde está la anchoveta, pero no ayuda los cambios de autoridades.

Informó también que en el 2025 se lograron desembarques por 4.6 millones de toneladas, cifra similar al del 2024.

“El 2023 fue un pésimo año por El Niño, se recuperó el 2024 y el 2025. ¿Qué pasará para el 2026? Estamos en condición de vigilancia de un Niño Costero”, comentó.

La representante de la SNP se refirió también a la pesca ilegal o pesca negra, que depreda el mar porque escapa de la fiscalización de las autoridades.

Indicó que existe un símil con la minería ilegal porque también tiene planta en las que procesan los recursos marinos sin ningún control.