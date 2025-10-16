Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.
Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.

Tras saludar la designación del nuevo gabinete ministerial encabezado por Ernesto Álvarez Miranda, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH)y expresó su total disposición a colaborar estrechamente con el Ejecutivo en una agenda compartida que impulse la competitividad del sector, la generación de empleo y el acceso a energía moderna para más familias y empresas.

“Desde la SPH proponemos una visión de largo plazo que combine seguridad energética, competitividad y sostenibilidad. El país necesita señales claras, estabilidad regulatoria y una gestión eficiente de permisos para atraer inversiones, destrabar proyectos y acelerar la masificación del gas natural”, señaló el presidente de la institución gremial, Felipe Cantuarias, a través de un comunicado.

REACTIVACIÓN

Sobre el nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo De la Cruz, destacó que su designación representa una oportunidad para fortalecer una agenda orientada a la competitividad, la sostenibilidad y el crecimiento del sector hidrocarburos en el país.

“La agenda prioritaria incluye restablecer la confianza con seguridad jurídica y marcos regulatorios previsibles, agilizar trámites y consolidar la masificación del gas natural —con esquemas tarifarios que incentiven su uso residencial, comercial, vehicular e industrial—, extendiendo los beneficios más allá de Lima y Callao", precisó Cantuarias.

En paralelo, prosiguió, se debe promover una transición energética realista que reconozca el rol del gas natural para reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y fortalecer la competitividad, impulsando además el desarrollo de infraestructura y nuevas cadenas industriales como la petroquímica.

La SPH también reiteró su preocupación por el estancamiento de las inversiones porque se necesita reponer las reservas de petróleo y gas. Por ejemplo, en lo que va de 2025, la producción petrolera no supera los 48,000 barriles diarios, incrementando la dependencia del país a la importación de combustibles.

“Reiteramos nuestra voluntad de diálogo público–privado para acordar medidas inmediatas que generen un ‘shock de confianza’, aceleren la inversión y aseguren energía confiable y asequible para todos los peruanos”, anotó Cantuarias.

