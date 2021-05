La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que la cantidad de trabajadores formalizados se incrementó en un 6% de enero a abril de este año al registrar unos 108,316 colaborares en planillas, en comparación con el mismo periodo del 2020, en donde 102,311 ingresaron al sistema formal.

De acuerdo con la actividad económica que desarrollan, la mayoría de las formalizaciones sucedieron en agricultura con 35,668 trabajadores, servicios (22,635), industria manufacturera (17,054), comercio (6,657) y construcción civil (6,320).

Al respecto, el laboralista Jorge Toyama reconoció la labor de Sunafil por adecuarse al trabajo en pandemia con la parte digital, como implementar casillas electrónicas.

“No se desmerece el logro de la formalización, pero esa data no es tan comparable porque a mitad de marzo del año pasado hubo la cuarentena estricta, donde muchas personas se quedaron fuera de planilla en abril y mayo”, refirió.

Además, Toyama mencionó que aún falta mucho para realizar avances significativos hacia la formalización y que se debería dar prioridad a las micro y pequeñas empresas.

“Ahora deben mirar a las mypes, donde está más del 90% de la informalidad. En la gran empresa, que es la más fiscalizada, la informalidad no supera el 20%. Entonces, este gobierno y el que venga tienen que focalizar y trabajar de otra manera porque a una microempresa no le vas a poner multa, ya que con eso no se va a formalizar”, dijo.

En este sentido, el experto en temas laborales mencionó que se requieren de medidas adicionales, como cadenas de asistencias técnicas y financieras para la formalización de mypes.

“Con eso se ayudaría al microempresario, porque se le podría dar una orientación y decirle qué importante es tener un seguro contra el COVID-19. El Estado tiene una oportunidad única de sensibilizar a la población”, explicó.

Recordó que esto es paso a paso, así como hace 20 años nadie se ponía cinturón de seguridad en los vehículos, pero sensibilizando a la gente todo esto cambió.

También señaló que otra medida podría ser incentivando con créditos a las mypes, pero con la condición de que ponga a sus trabajadores en planilla.

“Hay varios mecanismos que se pueden dar. Por ejemplo, con lo de Reactiva debieron hacer un cruce entre créditos y planillas”, precisó.

VERIFICA TU CHAMBA

Con respecto al aplicativo Verifica tu chamba, para que las personas puedan saber si están en planilla, Toyama manifestó que es una buena medida, pero un poco engorroso.

“Lo que falta acá es enlazar accesos de correos, teléfonos para que las personas que no están en planilla se comuniquen. El Estado debe llamar a estas personas que dejan sus datos y darle asesoría”, acotó.

Sin embargo, el abogado señaló que no solo debe ser Sunafil quien se encargue, sino se debe integrar la Sunat, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, los Ministerio de Producción y Economía.

“De esta manera, no le quedará más remedio a la empresa de poner a sus trabajadores en planilla”, puntualizó.