Para respaldar la seguridad jurídica de las inversiones, más de cinco millones 842 mil títulos de propiedad, archivados entre los años 2016 y el 2021, fueron digitalizados por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Dichos títulos corresponden a las inscripciones de propiedades inmuebles, de personas jurídicas y naturales, así como de propiedad vehicular, según precisó el superintendente nacional de Sunarp, Manuel Montes Boza.

Destacó que es un gran paso en el proceso de digitalización del sistema registral en el país y un respaldo importante para la seguridad jurídica de las inversiones. La iniciativa forma parte de un proyecto de inversión elaborado de manera conjunta con la Zona Registral N° IX.

Los títulos corresponden a las oficinas registrales de Lima, Callao, Huaral, Huacho, Barranca y Cañete, con lo cual se busca la preservación documentaria, agilizar la atención registral y fortalecer la seguridad jurídica en beneficio del usuario.

INVERSIÓN

La ejecución del proyecto de digitalización contempla servicios adicionales, como la administración del repositorio y la auditoría de calidad de los títulos archivados.

Montes Boza precisó que esta inversión está destinada a la digitalización de los títulos archivados correspondientes al período 2016–2023, iniciativa que permite optimizar los procesos internos, reducir el riesgo de deterioro o pérdida de documentos físicos y mejorar los tiempos de atención en los servicios registrales.

“Esto va constituir un producto emblemático para la institución, porque además la información digitalizada es validada por fedatario informático juramentado, garantizando la autenticidad y la seguridad de los documentos”, recalcó.

El servicio permitirá, además, en corto plazo, que los ciudadanos puedan obtener publicidad registral de los títulos archivados de forma inmediata y a través de la web, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina ni esperar el plazo reglamentario de hasta tres días para la obtención de la información.