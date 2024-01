El Gobierno anunció a lo largo del 2023 diversos programas de financiamiento destinados a impulsar la recuperación y reactivación económica de las micro y pequeñas empresas (Mypes) del país. Al respecto, la presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, afirma rotundamente que el ministro de Economía, Álex Contreras, no ha implementado durante el 2023 ninguno de los anuncios del Ejecutivo en favor de las mypes.





¿Cómo describe el estado de las Pyme al inicio del 2024?

Pasa por una situación muy crítica. Creemos que el Gobierno, sobre todo la cartera de Economía, pudo haber hecho muchas cosas en el proceso de recuperación y reactivación de las Pyme. Con la pandemia, casi el 50% de las mypes se fueron a la quiebra y desde ahí hemos empezado un proceso para recuperar las cifras prepandemia. Entonces, ya ha pasado un año en el cual el MEF debió haber tomado medidas eficientes, concretas y efectivas que permitan avanzar y apalancar este proceso de recuperación, pero nada se ha hecho desde el Gobierno. Lo real y concreto es que los anuncios del MEF no han tenido ningún efecto porque nunca aplicaron ni ejcutaron nada.





¿Puede citar esos anuncios que el MEF no ha cumplido?

Le voy a citar varios anuncios.En mayo de 2023, el ministro Contreras anunció el programa Punche Productivo. Luego el programa Punche Textil para el emporio de Gamarra, que garantizarían la seguridad contra la delincuencia, créditos baratos y varias medidas pero nunca hicieron nada.

Asimismo, desde hace un año el ministro Alex Contreras viene hablando del Programa Impulso Myperú, con fondos que, supuestamente, garantízarían hasta el 98% de los créditos para las mypes. Lo real es que ese fondo tiene ahora S/ 15 mil millones pero ya ha subastado casi S/ 5 mil millones y nada de ese fondo ha llegado a las mype como capital fresco para que puedan reactivarse.

Otro hecho muy concreto. El 5 de mayo de 2023 el ministro anuncia que el Estado va a comprar 4 millones de prendas a las mypes, para el Ministerio de Defensa. Desde entonces hasta ahora no hay un centavo de presupuesto, no hay ninguna demanda, ninguna decisión para concretar esas compras a las mypes del sector confecciones del país.





¿Hay más ofrecimientos no cumplidos?

Luego en noviembre ofreció que el Estado iba a comprar un millón de kits escolares. Un kit significa uniformes, mochila y calzado. Nosotros entendemos un millón de cada cosa. Lo cierto es que han pasado más de dos meses y no hay Decreto de Urgencia, no hay presupuesto, no hay expediente técnico, no hay demanda, no hay nada. Y justamente, esta semana, en que hemos salido a exigir al ministro Contreras que cumpla, ha ofrecido que lo va a hacer en diez días. Es decir, se refiere al Decreto de Urgencia. Se puede tardar hasta el 2026 porque no hay fecha exacta. ¿Qué hacemos con un Decreto de Urgencia sin presupuesto? No existe nada.





¿Cuándo fue la última reunión de los gremios mypes con el ministro Contreras?

Fue en noviembre de 2023. Yo estaba con quince gremios mypes en el Congreso de la República y nos encontramos, de manera casual, con el ministro Contreras en un pasillo del Congreso. Le hicimos recordar las cosas que había ofrecido. Nos dijo “no se preocupen, estamos tomando en cuenta todas sus sugerencias y vamos a modificar el Reglamento para que el fondo llegue a las mypes”. A los quince días salió la modificatoria del Reglamento pero para incluir a la mediana y gran empresa en los beneficios del fondo. No para las mypes. Y así se ha pasado todo el año 2023.