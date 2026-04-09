El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que las tarifas eléctricas subirán en abril en 1.34% para los hogares y 0.75% para comercios e industrias.

Según el organismo, el ajuste responde a la actualización mensual de tarifas y está basado en indicadores económicos.

Se precisa que el alza en la tarifa del servicio de electricidad se realiza según la normativa vigente. El cálculo considera el Índice de Precios al por Mayor y el tipo de cambio. Además, se toman en cuenta los precios de combustibles.

Cabe precisar que las tarifas subirán 1.34% para usuarios domiciliarios; en tanto, para comercios e industrias 0.75%. El incremento aplica al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional que cubre gran parte del país.

Osinergmin informó que a pesar del incremento, la variación acumulada en lo que va del año es de -1.61% para usuarios residenciales. En sistemas eléctricos aislados, los incrementos alcanzan 10.72% para hogares y 12.37% para comercios e industrias.

¿Qué contempla la tarifa eléctrica?

La tarifa incluye costos de generación, transmisión y distribución. Estos forman parte del servicio. Además, se consideran contratos entre empresas eléctricas para garantizar el suministro. El cálculo incluye el Cargo Fijo y el Valor Agregado de Distribución.