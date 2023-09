Preocupante. En el segundo trimestre de 2023, la tasa de desempleo en Trujillo fue de 7,1%, es decir 3,2% más que en igual periodo de 2022 (3,9%).

Mientras que en la región La Libertad la tasa de desempleo, en el segundo trimestre de 2023, fue de 6.5%, lo que significa un incremento de poco más de dos puntos porcentuales en comparación al segundo trimestre del año pasado, que estuvo en 4,4%.

Esta información fue revelada por el decano del Colegio de Economistas de la región La Libertad, y presidente del Instituto de Economía y Empresa (IEE), Francisco Huerta Benites , quien elaboró un informe basado en datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), tras la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).

Sin trabajo

Traducido en otros números, estos datos estadísticos permiten deducir que en la región La Libertad habría 65 mil personas sin empleo; mientras que en la provincia de Trujillo esa cifra llegaría a 35 mil.

Ahora bien, en el periodo julio 2022/junio 2023, en la provincia de Trujillo, del total de población ocupada, el 63,5% tiene un empleo informal.

“Tienen relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumplen con el pago de impuestos, no tienen cobertura de protección social y carecen de prestaciones relacionadas con empleo. La informalidad es mayor en población femenina (67,1%) que en hombres (60,5%)”, indica Huerta.

Bajos sueldos

Asimismo, en el período julio 2022/junio 2023, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo (ingreso principal y secundario) en Trujillo fue 1,857.0 soles. El ingreso promedio de los hombres alcanzó a 2,151.1 soles, siendo superior en 661.5 soles al ingreso de las mujeres (1,489.6 soles).

Según sexo, el desempleo afectó al 8,8% de las mujeres y al 5,6% de los hombres en Trujillo.