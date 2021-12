La Ley No. 31131, que aprobó el Congreso y que dispone que los trabajadores por Contrato Administrativo de Servicio (CAS) se incorporen a la planilla del Estado, en forma automática, fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC).

En nota de prensa, el TC señala que decisión fue por mayoría, pero en forma parcial (artículos 1,2,3 y 5).

La Ley No. 31131 dispone que los trabajadores CAS pasen a los regímenes laborales amparados por los decretos legislativos No. 276 y No. 728.

Previsible

El laboralista Ricardo Herrera señaló a Correo que era previsible que el TC declare inconstitucional la Ley No. 31131 porque el 15 de diciembre del 2020 falló en igual medida contra la Ley

No. 31039 que dispuso que los trabajadores CAS de EsSalud y del Ministerio de Salud, pasen en forma automática a planillas de esas entidades.

Precisó que, en esa oportunidad, el TC apeló a lo que dispone el artículo 79 de la Constitución, que señala que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, pues, es competencia del Ejecutivo administrar la hacienda pública (artículo 118).

“Cuando se publique la sentencia, es seguro que el TC tendrá como segunda razón de que no se puede ingresar a planilla del Estado sin aprobar un concurso público a una plaza presupuestada y vacante. La Ley No. 31131 obliga a la incorporación automática a la planilla sin concurso público”, precisó.

Recordó que el MEF estimó que de aplicarse la Ley No. 31131, se incrementaría los costos del Estado en S/4,244 millones adicionales al año.