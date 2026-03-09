La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) informó que incrementó el volumen de suministro de gas natural de 70 a 80 millones de pies cúbicos diarios para el consumo de la población.

La medida responde al avance de los trabajos de reparación en el gasoducto de Camisea, ubicado en el kilómetro 43, en el distrito de Megantoni, región Cusco.

“Considerando el avance del cronograma de trabajo y la evolución del stock de gas remanente en la tubería, ayer TGP confirmó estar en condiciones de incrementar el volumen de gas natural para las entregas de 70 a 80 millones de pies cúbicos por día. Este incremento será beneficioso para el consumo de la población, siguiendo las prioridades que determinen las autoridades” , se lee en el comunicado de TGP.

La compañía había restringido temporalmente los envíos de gas natural desde el pasado 1 de marzo debido a un incidente ocurrido durante labores de mantenimiento.

TGP señaló que las labores de restablecimiento del servicio continúan conforme al cronograma previsto y que ya se concluyó el traslado de maquinaria y equipos críticos para avanzar con la reparación.

Asimismo, indicó que los ductos necesarios para la intervención serán transportados en los próximos días.

Pese a las condiciones climáticas adversas que han limitado el ingreso de helicópteros a la zona de trabajo, la empresa reiteró que se mantiene el plazo estimado de 14 días para restablecer completamente el servicio.

Días atrás, el presidente de Osinergmin, Aurelio Ochoa, precisó que la rotura en el ducto no se debió a un atentado, sino a circunstancias relacionadas con esos trabajos. Precisamente, la entidad aprobó medidas excepcionales para facilitar el abastecimiento de combustibles.