El proceso de compra de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), ha despertado el interés de 200 postores que se han inscrito para participar en el proceso de selección.

Según informó el Midis, de los 200 postores, 108 han sido evaluados y declarados aptos, mientras la revisión de los documentos de los otros 92 continúa de forma rigurosa.

“La invitación sigue abierta. Las empresas interesadas aún tienen tres días para registrarse y sumarse a este esfuerzo por mejorar la alimentación escolar en todo el país”, sostuvo el viceministro de Prestaciones Sociales del Midis, Fidel Pintado.

La directora ejecutiva del PAE, Saby Mauricio, resaltó que el proceso de compras establece estándares estrictos para garantizar que los alimentos destinados a los niños y niñas durante el año escolar 2026 sean seguros, nutritivos y de calidad.

Riguroso

El Midis precisó que cada empresa interesada en participar debe cumplir con fichas técnicas validadas por Perú Compras, asegurando que los productos no contengan sustituciones ni ingredientes que comprometan la salud.

En el proceso de compras también se han establecido controles y filtros rigurosos que impiden el registro de proveedores que hayan puesto en riesgo la salud de los escolares o que estén vinculados con actos de corrupción.

Mauricio destacó que el rol de la industria alimentaria es clave, por ello se trabaja con la Sociedad Nacional de Industrias; y en las acciones de control se ha coordinado con la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la OECE, Digesa y Perú Compras.

“El PAE garantiza el abastecimiento de alimentos adecuados que cumplen con los nutrientes y micronutrientes esenciales para el desarrollo físico e intelectual de los escolares”, agregó la funcionaria.