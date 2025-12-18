El gas de Camisea (Cusco) abarató el costo de la energía, principalmente en la costa central del Perú, pero hay regiones del país, especialmente las del sur, carecen de este combustible, dijo el director de Videnza y ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla.

En ese sentido, dijo que la masificación del gas natural tiene una serie de trabas que evitan que un mayor número de peruanos accedan a este combustible.

“Hoy, unos dos millones de peruanos que aún usan leña y otros elementos (para preparar sus alimentos)”, señaló durante su participación en el foro que organizó la CAF sobre masificación de gas natural.

Castilla explicó que una de las trabas para masificar el uso del gas natural es que no se nivelan las tarifas que se pagan en las regiones con las de Lima.

En ese sentido, sugirió hacer más atractivas las condiciones para invertir en la búsqueda de reservas de gas natural, como, por ejemplo, mejorar las regalías

Al respecto, Luz Estrella Murgas, presidenta de Naturgas, precisó que en Colombia el 85% de los que acceden al gas natural son los hogares de bajos ingresos.

“Se confirma que el uso de gas natural ayuda a reducir la pobreza”, precisó.

Costo

A su turno, Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico, señaló que el bajo consumo de gas natural implica mayores costos para el país.

Así, refirió que la importación de GLP demanda al país desembolsar unos $ 340 millones al año, mientras el Proyecto “Siete Regiones” para masificar con gas natural sigue sin concretarse.

Tanto Castilla como Casas indicaron que la masificación virtual (con vehículos proveedores) es una buena medida, pero en el mediano plazo se debe apuntar a los gasoductos.