Uno de los temas que mayores problemas genera en la sociedad peruana, particularmente en la seguridad ciudadana, es la minería ilegal, señala Comex Perú en su Semanario 1277.

Por ello propone modificar o derogar la Ley 31989, que eliminó la facultad de la Policía Nacional del Perú (PNP) para combatir la tenencia ilegal de materiales explosivos en actividades mineras realizadas por personas con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Agrega que, con esa norma vigente, se puede agravar la inseguridad ciudadana al permitir el desarrollo de la minería ilegal y que ocurran daños ambientales, porque “impide que la PNP realice actividades de decomiso de explosivos, además de debilitar la capacidad del Estado para enfrentar este tipo de actividades ilícitas”.

Reinfo

Comex Perú sostiene que otro de los problemas que requiere atención urgente es la situación insostenible del Reinfo, creado originalmente para que los pequeños mineros y mineros artesanales puedan desarrollar sus actividades sin cumplir con todos los requisitos del régimen ordinario.

Sin embargo, prosigue, su vigencia ha sido prorrogada injustificadamente en reiteradas ocasiones, lo que ha permitido que muchas operaciones continúen sin formalización y, en varios casos, ocasionando daños ambientales graves e irreversibles.

El gremio empresarial considera que es fundamental que el gobierno se concentre en realizar acciones concretas y viables que atiendan los principales problemas del país y generen resultados visibles en el corto plazo, especialmente en lo que se refiere a la inseguridad ciudadana.

Precisó que son más de 22 años desde que se inició el esfuerzo por formalizar a la minería artesanal y de pequeña escala, pero los resultados son pobres.

“Se estima que actualmente hay entre 300 mil y 500 mil mineros informales operando en el país, mientras que apenas 18,561 lograron culminar exitosamente el proceso de formalización. Esto representa un fracaso estructural”, puntualizaron.