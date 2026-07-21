Quienes accedan a subsidios del Estado para la compra de una vivienda tendrán que habitarlas, por lo menos cinco años, antes de ponerla en alquiler, de lo contrario tendrán que devolver lo recibido y con intereses, según dispone el proyecto del reglamento de la Ley de Vivienda de Interés Social que publicó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Las vivienda de interés social permiten recibir un subsidio estatal, mediante bonos, teniendo como paraguas financiero al Fondo Mivivienda. Pero, los beneficiarios deben cumplir ciertos requisitos.

La propuesta del MVCS es que si durante los primeros años de ese periodo deciden alquilar la vivienda, dejar de habitarla o incumplen las condiciones establecidas para acceder al beneficio, ya no solo perderían la posibilidad de recibir nuevos apoyos del Estado. El proyecto también contempla sanciones para quienes incumplan estas obligaciones.

Las viviendas de interés social son aquellas dirigidas a facilitar el acceso a una casa propia mediante subsidios y otros mecanismos de apoyo estatal del Fondo Mi Vivienda para personas que cumplen determinados requisitos.

Padrón

El proyecto de reglamento también propone la creación del Registro Nacional de Vivienda (RENAVI), un padrón donde deberán inscribirse los proyectos de Vivienda de Interés Social para acceder a los distintos programas y beneficios estatales.

Además, el proyecto fija parámetros técnicos para las viviendas. Como regla general, estas deberán tener un área inicial de 35 metros cuadrados, aunque excepcionalmente podrán construirse viviendas desde 25 metros cuadrados, siempre que cumplan con los requisitos de habitabilidad y seguridad establecidos en la norma vigente.