Una alianza estratégica celebrada entre Western Union y Yape permitirá a los más de 15 millones de clientes de la billetera digital peruana recibir remesas de países donde radican sus parientes.

Ambas empresas informaron que la iniciativa está diseñada para impulsar la inclusión financiera y facilitar la experiencia de recibir remesas en el país.

Precisaron que se puede hacer el depósito de remesa desde cualquier canal autorizado de Western Union, en 200 países del mundo, que el único requisito es tener identificado al yapero con su respectivo nombre completo y número de teléfono.

Puede ser desde un local físico o canales digitales y el servicio permite recibir hasta S/3,500 por transacción y un máximo de S/12,000 al mes.

FINANZAS

Sobre el particular, Rafael De la Puente, Country Director de Perú en Western Union, dijo que detrás de cada transferencia hay una historia, que la alianza estratégica con una organización líder como Yape, permite acompañar a sus clientes en su recorrido financiero y conectarlos con más de 200 países y territorios, a través de un servicio accesible, confiable y cercano.

“Perú es un país que avanza con fuerza en el desarrollo de nuevos canales de servicio al cliente y, desde Western Union, queremos aportar a ese crecimiento, ampliando la forma en la que ofrecemos nuestros servicios”, explicó.

A su turno, Claudia Silva, Head de Pagos de Yape, señaló que la alianza permitirá expandir sus operaciones de recepción de remesas y mantener conectadas a millones de personas mediante la extensa red de Western Union.

“A la fecha, desde Yape hemos facilitado la recepción de remesas de más de 550 mil usuarios. Su uso se ha triplicado en el último año. Los países desde donde más recibimos remesas son EE. UU., Chile, España e Italia”, destacó.