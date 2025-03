Un grupo de extorsionadores exigen S/10 mil a una comerciante de Lambayeque, a cambio de no atentar contra su vida.

La víctima, identificada como Rocío Ulloque Nuntón, señaló que los facinerosos le envían constantes mensajes de texto vía WhatsApp hace dos días.

Ellos advierten con colocar una granada en su negocio y asesinar a sus familiares de negarse a pagar la gran suma de dinero.

“Ayer (el miércoles) hice una transmisión en vivo ofreciendo mis productos. Al acabar abro mi WhatsApp y me doy con la sorpresa que me piden S/10 mil, sino me van a matar y atentar contra mi negocio”, contó.

Refirió que apenas ayer, los extorsionadores fotografiaron en el frontis de su domicilio a un muñeco con una pistola para amedrentarla.

Incluso, la vendedora mostró los mensajes extorsivos, en los que los delincuentes le exigen que acceda al pago, de lo contrario “iniciaría su desgracia”.

“Nadie está haciendo seguridad a tu local y si no colaboras con 10 mil soles te lo aseguro ctmr que atentaremos contra cualquier miembro de tu familia. Esta es la última advertencia”, se lee en los mensajes.

También se aprecia que en los textos, los facinerosos le exigen dar solución a su pedido en un lapso de 24 horas.

“Ahora yo que hago. Temo por mi vida. Aquí no hay seguridad. Le pido a la Policía que por favor haga su trabajo y de con el paradero de estos delincuentes que en cualquier momento me podrían matar”, precisó.

Denunció que esta no es la primera vez que recibe amenazas por parte de los extorsionadores; pues hace apenas tres meses también advirtieron con asesinarla si se negaba a pagar S/100 mil.

En la región Lambayeque, al menos cinco orquestas o agrupaciones musicales son víctimas de extorsión.

