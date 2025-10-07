La exposición de arte “100 caras de Cervantes” ya está siendo exhibida en el Centro de las Artes de la Universidad Católica San Pablo, ubicada en la calle Palacio Viejo 414 del Cercado de Arequipa. Esta muestra estará hasta el 30 de octubre, en el marco del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE).

Vanessa Llerena, coordinadora de Artes Escénicas del Centro de las Artes de la UCSP, indicó que esta exposición reúne obras de artistas de 22 países, quienes reinterpretaron el rostro de Miguel de Cervantes Saavedra desde múltiples perspectivas estéticas y culturales.

“Las 100 caras es para mostrar los rostros de Cervantes. No sabemos a ciencia cierta la fisonomía, pero se hizo escritos de como era. Son 100 artistas de 22 países que muestran sus ilustraciones”, señaló Vanessa Llerena.

Además, la muestra llega por primera vez a América Latina y el Perú, en la Ciudad Blanca, donde se espera la visita de arequipeños y turistas. Cabe mencionar que esta presentación estuvo en España y Egipto, y fue traída en colaboración entre en la Fundación General de la Universidad de Alcalá y el Instituto Quevedo de las Artes del Humor e Indecso.

Exposición de arte internacional "100 caras de Cervantes" en Arequipa. Foto: GEC.

Exposición de arte internacional "100 caras de Cervantes" en Arequipa. Foto: GEC.

Exposición de arte internacional "100 caras de Cervantes" en Arequipa. Foto: GEC.

Exposición de arte internacional "100 caras de Cervantes" en Arequipa. Foto: GEC.

Sumado a ello, se tendrá la exhibición de ediciones del diario El Peruano, en épocas importantes. El ingreso al centro de las artes de la UCSP, es de lunes a sábado de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas.

Exposición de ediciones del diario El Peruano en Arequipa. Foto: GEC.

Exposición de ediciones del diario El Peruano en Arequipa. Foto: GEC.

Exposición de arte internacional "100 caras de Cervantes" en Arequipa. Foto: GEC.