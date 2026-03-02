Abel Dongo postula con el número 5 por el partido político Avanza País a la Cámara de Diputados. Desde su experiencia empresarial y gremial, expone propuestas en industria, comercio, seguridad y salud. Aquí la entrevista.

¿Qué propone para los microempresarios que sostienen la economía regional? Partimos de la experiencia. Tras la pandemia, Arequipa evidenció una carencia clave: no tenemos espacios dignos para trabajar. Hemos impulsado la necesidad de parques industriales, pero Arequipa carece de ellos. En ciudades europeas con poblaciones similares existen entre 80 y 100 parques; aquí no llegamos ni a cinco. Queremos espacios productivos que conviertan a Arequipa en eje de la macrorregión sur y que integren desde la micro hasta la gran empresa. No pedimos regalos: queremos comprar, a precios justos.

¿Es viable impulsar estas iniciativas desde el Congreso? Sí. Desde dentro se pueden promover leyes. Si impulsas un sector como el turismo, activas cadenas productivas. El emprendedor va donde esté la oportunidad; lo que pedimos es un Estado más fluido, menos burocrático. No camino solo: camino con los gremios.

¿Cuál es su posición frente a las importaciones y la competencia externa? Creemos en la competencia sana. Pero cuando hay dumping, como en productos que ingresan a menor valor real, se destruye al emprendedor. Se requieren regulaciones y controles. El mercado debe ser regulado, sin extremos. Hoy vemos cómo la industria del acero afecta a Aceros Arequipa, un símbolo regional. Hay que defender lo nuestro.

¿Cómo enfrentar la inseguridad que afecta a los emprendedores? Hablo desde la experiencia: fui secuestrado hace más de diez años. El delincuente no tuvo consideración alguna. Debemos proteger al microempresario desde el inicio. Hay que fortalecer filtros en la Policía, el Poder Judicial y la Fiscalía. Hoy el crimen está más organizado que el propio Estado.

¿Qué cambios plantea en el sistema de salud? La realidad es clara. En el Ministerio de Salud y EsSalud las esperas son largas, pese al discurso de la digitalización. Necesitamos un cambio de ciclo: con salud hay trabajo y desarrollo. Queremos soluciones pragmáticas.

¿El Congreso ha aprobado leyes que beneficien realmente al empresario? Muchas normas han sido obstruccionistas. La burocracia empuja a la informalidad. Abrir un negocio implica trabas municipales y con la SUNAT. Proponemos sinceramiento y fraccionamiento tributario, y apoyo al emprendedor desde que nace hasta que se consolida. Muchos proyectos mueren antes de empezar por falta de respaldo.

