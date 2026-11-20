La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera Vega, aseguró que se revisarán las denuncias presentadas contra magistrados, las cuales fueron expuestas durante una audiencia sostenida con miembros del Colegio de Abogados de Arequipa en el marco de su visita a la ciudad el último jueves.

Entre los cuestionamientos recibidos figura el presunto incumplimiento del horario laboral por parte de algunos jueces. Según indicó, estos “trabajan hasta la una y ya no regresan después del refrigerio”.

Aunque no precisó cuántos jueces fueron separados de sus cargos desde que asumió la presidencia de la JNJ el pasado 8 de enero, Cabrera señaló que la mayoría de los casos tuvo origen en denuncias ciudadanas, las cuales derivaron en destituciones o la no ratificación de magistrados.

La magistrada indicó que entre las principales denuncias contra jueces a nivel nacional figuran presuntos actos de corrupción y el ocultamiento de ingresos o patrimonio a través de presuntos testaferros. Además, reveló que la JNJ también abordó casos relacionados con tocamientos indebidos a menores de edad, donde un magistrado tuvo acercamiento con una litigante e inclusive habría tenido una hija, lo que derivó en su destitución.