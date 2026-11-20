El Gobierno busca que Jolín Bazán, alias ‘Jolín’, sea trasladado al Perú en los próximos días mediante un procedimiento de expulsión desde Ecuador, donde fue capturado.

Esta información fue confirmada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien señaló que se realizan coordinaciones para agilizar su retorno.

En entrevista con RPP, el jefe del Gabinete explicó que una extradición implicaría una demora mayor. Por ello, se iniciaron conversaciones con autoridades de la Cancillería y del Ministerio del Interior ecuatorianos para concretar lo que denominó una “expulsión exprés”.

Galarreta destacó que la captura del cabecilla de La Nueva Jauría fue resultado de un trabajo de varios meses, que contó con el apoyo de la Policía ecuatoriana y de Estados Unidos en materia de inteligencia.

“Lo importante es que se están dando los resultados gracias a nuestra Policía, gracias al ministro del Interior y a la cooperación de los países hermanos”, manifestó.

El presidente del Consejo de Ministros también aseguró que el Gobierno tiene definidos sus objetivos en la lucha contra la criminalidad.