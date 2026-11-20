Varios trabajadores, empresarios y proveedores fueron intervenidos por la Policía Nacional durante una protesta realizada la mañana del jueves 19 de noviembre en la obra del sistema de canales de riego del valle de Yanamarca, en la provincia de Jauja. Los manifestantes exigían el pago de una deuda que, según denunciaron, asciende aproximadamente a S/ 250 mil.

Los acreedores señalaron que los montos pendientes corresponden a servicios brindados durante la ejecución del proyecto, entre ellos trabajos a todo costo, alquiler de maquinaria pesada, hospedaje, alimentación y suministro de agregados. Aseguraron que llevan nueve meses esperando que se cumplan los compromisos económicos.

Uno de los casos más preocupantes sería el de César Paitán Vilcas, quien afirmó que se le adeudarían alrededor de S/ 200 mil por los servicios prestados.

Contratistas se deslindan de los pagos pendientes

De acuerdo con los denunciantes, los trabajos y servicios fueron contratados por una empresa subcontratista vinculada al ingeniero Sanabria, que participa en la ejecución del proyecto bajo el contrato principal de la empresa Nepal.

Durante la protesta, los afectados responsabilizaron a Freddy Sanabria y Néstor Palomino por los reiterados compromisos de pago que, según indicaron, no se habrían cumplido.

Por su parte, representantes de la contratista Nepal sostuvieron que ya transfirieron los recursos correspondientes a la subcontratista y se deslindaron de responsabilidad por las deudas reclamadas por los proveedores.

Protesta terminó con intervención policial

Ante la falta de una solución, los manifestantes intentaron detener los trabajos y tomar maquinaria de la obra como medida de garantía frente a los pagos pendientes. Esta acción motivó una denuncia y la posterior intervención de efectivos de la Policía Nacional.

Durante el operativo se produjeron forcejeos entre los agentes y los manifestantes. Algunos de los intervenidos fueron retirados del lugar por los policías y trasladados en patrulleros hasta la comisaría de Acolla.

Los detenidos quedaron a disposición de dicha dependencia policial para las diligencias correspondientes. En tanto, los reclamos por la deuda pendiente en la obra del sistema de riego del valle de Yanamarca continúan sin una solución conocida.