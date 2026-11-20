En pleno centro del distrito de Catacaos, fue asesinado de varios balazos un joven tumbesino por dos sicarios a bordo de una motocicleta, la noche del último miércoles.

El crimen ocurrió la noche del miércoles, en circunstancias en que Antony Joseph Noblecilla Villegas, de 27 años, natural de Tumbes, circulaba en un mototaxi por el jirón Emilio Ramírez, antes jirón Libertad, y de pronto fue interceptado por dos delincuentes que viajaban en una moto.

A pesar que Noblecilla intentó fugar para salvarse, fue perseguido por sus atacantes, quienes finalmente le dispararon y lo asesinaron. Él quedó tendido en el pavimento ante la atónita mirada de propios y extraños, que al escuchar los disparos, corrieron para ponerse a buen recaudo y salvar sus vidas.

Según las primeras indagaciones, Noblecilla Villegas, fue sindicado como presunto autor del crimen de Kevin Arnold Valdez Jiménez (27), conocido como “Pescadito”, ocurrido en 2023 en Puerto Pizarro, Tumbes.

La Policía no descarta que el asesinato esté relacionado con un ajuste de cuentas, aunque el móvil aún es materia de investigación. Su cuerpo fue llevado a la morgue de Piura.

En tanto, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Catacaos inició investigación preliminar por el presunto delito de homicidio.

Como parte de las diligencias, el fiscal de turno dispuso la ejecución de pericias criminalísticas y balísticas en la escena del crimen, así como la toma de muestras para los peritajes respectivos, con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos.

El Ministerio Público ordenó la búsqueda y recopilación de imágenes de cámaras de videovigilancia ubicadas en los alrededores del lugar del ataque. Estas diligencias se complementarán con otras actuaciones orientadas a identificar a los responsables y determinar las circunstancias del crimen.