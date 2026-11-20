De tres balazos fue asesinado frente a su hija un cafetero por dos delincuentes en el interior de su vivienda, en el distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba. Los hampones se apoderaron de más de 27 mil soles, producto de la venta de su café de varias temporadas.

Asalto. El violento asalto se registró la noche del miércoles en el caserío Yumbe de Porcuya del centro poblado de Limón de Porcuya, cuando dos hampones golpearon e ingresaron violentamente a la casa de Asterio Tiquillahuanca Parra, de 61 años, y sin piedad le dispararon tres veces. Las balas le cayeron a la altura del cuello y rostro.

Inmediatamente, bajo amenazas de muerte, obligaron a su hija que les indique donde estaba el dinero y el oro.

“Yo no sabía que mi papá tenía guardado dinero producto de la venta de su café y de préstamos que hace para sembrar su producto. Los delincuentes de frente pidieron dinero, al parecer sabían muchas cosas. Decían que entregue todo y también el dinero de la tesorería del comedor popular de la zona”, precisó su hija llorando.

El cuerpo del cafetero fue trasladado hasta la morgue de Piura para la necropsia de ley. La policía inició las indagaciones para identificar a los autores del crimen.