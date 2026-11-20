Sullana y Tambogrande son los distritos con más casos de leptospirosis en la región Piura. Según la Semana Epidemiológica (SE) N° 44-2026, hasta el 10 de noviembre, ya se registran 3410 casos, entre probables y confirmados y 8 decesos por esta enfermedad.

De acuerdo con las estadísticas de la SE de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura, se notificaron 3410 casos de leptospirosis, representando una mayor cantidad de casos con respecto a los últimos 5 años, con 13 importados. Los casos, en su mayoría, se reportan en Sullana 985, Tambogrande 799, Morropón 408 y Chulucanas 348.

Asimismo, el número de casos aumentó comparado con el 2025, reflejando un aumento de la mortalidad. “En 2024 se registraron 0 defunciones a la SE-44, respecto al año 2025 (ya se reporta 01 fallecido). En 2026 se tiene 08 defunciones a la SE-44, (01 es importado de la región Tumbes)”, se lee en la sala situacional de la Diresa.

Además, en el presente año, los casos probables aumentaron, a 2761 (SE-44), frente a 2025(174 casos). Los casos confirmados en 2026 (649 casos) frente a 2025 (144 casos) aumentaron comparado a la SE 44.

Hasta la SE 44 - 2026, se observa un aumento de casos en el cuarto trimestre con respecto a los años 2025 en comparación con 2024, pero a la presente semana de 2026 el incremento es mayor respecto a los años anteriores.

El 30.4% de los casos de leptospirosis se presentaron mayormente en la etapa de vida adulto (30-59 años) con 1036 casos, niño (0-11 años) con 818 casos (24.0%), joven (18-29 A), con 795 casos (23.3%), adolescente (12-17 A) con 529 casos (15.5%), y adulto mayor (60a +A) con 232 casos (6.8%).

En cuanto a la distribución por sexo, el 54.5 % afecta al sexo femenino (1856 casos), mientras el 45.6 % (1554 casos) al sexo masculino.