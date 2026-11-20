Las gimnastas piuranas Annie Castro y Daniela Floreano destacaron en el Campeonato Nacional de Proyección Gimnástica 2026. Castro se consagró campeona nacional absoluta, mientras que Floreano obtuvo el subcampeonato en la categoría All Around, en una competencia que reunió a escuelas y clubes de todo el Perú.

Ellas integraron la delegación de la Escuela de Gimnasia Nuestra Señora de Lourdes de Piura que destacó con importantes medallas, dejando en alto el nombre de Piura, demostrando talento, disciplina y preparación en las pruebas.

Annie Castro conquistó 3 medallas de oro y 2 de plata, consagrándose campeona absoluta del Campeonato Nacional. Asimismo, Daniela Floreano alcanzó el subcampeonato nacional All Around, al cosechar 2 medallas de plata y 3 de bronce.

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Además, en las pruebas individuales, también se obtuvieron importantes resultados: con Grecia Salazar, quien logró medalla de oro en salto; Mía Quiñones, medalla de plata, Kendra Hidalgo:, plata en viga de equilibrio y Abigail Changanaquí, medalla de bronce en salto.

Además, las pequeñas gimnastas Emma Agurto, Arlet Floreano y Andrea Meléndez alcanzaron quinto y sexto lugares en la clasificación.

De igual manera, reconocimiento a Estrella Purizaca, Lucía Gallo, Sarah Cisneros y Emma Garabito, quienes continúan dando sus primeros pasos en el camino de la gimnasia competitiva, al igual logrando experiencia Valeska Samamé, Rafaella Quinde, Romina Izquierdo y Dayra Cossio,.